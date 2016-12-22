Кадыров отреагировал на слова украинского чиновника о «дроблении» России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки о его желании «увидеть распад России на улусы» являются «антироссийской выходкой». Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Что у [президента Украины Петра] Порошенко на уме, то у Туки на языке!», — считает глава Чечни. По его мнению, украинский чиновник решил «единовременно и эмоционально выдать содержание всех несбыточных снов украинской верхушки».

О задаче Киева «стремиться раздробить Россию на части» Георгий Тука рассказал ранее, 10 декабря. Такую цель украинских властей он объяснил тем, что «политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины». Тука отмечал, что «не понимает тезисов о «братских народах», «братской любви». «Я хотел бы видеть распад этого государства на отдельные улусы», — подчеркнул он.

Эту фразу нельзя было оставить без реакции, поскольку в ней ​«содержится самая затаенная мечта президента Порошенко и иных антироссийски настроенных лиц в руководстве Украины», подчеркнул глава Чечни. По его мнению, Украиной в настоящее время «управляют не Туки и даже не те, кто рангом повыше в Киеве». «Обидно за украинский народ, который мы в России действительно воспринимаем как братский и близкий», — сказал он, отметив, что «Порошенко, Тука и украинский народ — не одно и то же».

«Что касается России, то ни Тука, ни Порошенко, ни их хозяева в Европе и США никогда не дождутся ее ослабления и распада», — подчеркнул Кадыров. «А вот в том, что потомки Порошенко и Туки будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится», — уверен он.