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В Батуми пять человек пострадали при взрыве в жилом доме
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В Батуми пять человек пострадали при взрыве в жилом доме
Общество, 15:13
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В Батуми пять человек пострадали при взрыве в жилом доме

В грузинском Батуми произошел взрыв в жилом доме, несколько человек пострадали, сообщает телеканал Imedi. Причины взрыва устанавливают следователи.

По данным Imedi, при взрыве пострадали пять человек, среди них двое детей. При взрыве обрушился фасад здания. Несколько машин, припаркованных неподалеку, получили повреждения. Пострадавшие были госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает «Первый канал».

В конце ноября в отеле «Леогранд» в Батуми произошел пожар. Жертвами огня стали по меньшей мере 11 человек, около десяти пострадали. Среди погибших и пострадавших были граждане Ирана, Турции и Израиля.

Теги: Грузия , взрыв , Батуми
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