В Ростове-на-Дону загорелся жилой дом

В Ростове-на-Дону загорелся трехэтажный жилой дом. Площадь пожара составляет 150 кв. м. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Информация о возгорании на Раздорской улице поступила в 11:52 мск. Спустя четверть часа пожару присвоили вторую категорию сложности. В его ликвидации принимают участие 49 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Сотрудник управления экстренных служб сообщил агентству «Интерфакс», что пострадавших в ходе пожара нет.

«РИА Новости» сообщает, что горит крыша здания. Из-за пожара эвакуированы 40 человек, спасены семеро.

21 августа в историческом центре Ростова-на-Дону загорелись частные дома. В результате пожара, продлившегося сутки, были уничтожены 117 построек. Без крова остались 218 семей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Поджог».