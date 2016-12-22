СК завел дело после гибели людей при пожаре в подмосковном Раменском

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в торговом центре в Раменском, в котором погибли люди, сообщается на сайте главного следственного управления СК по Московской области. Дело открыто по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК, до десяти лет лишения свободы).
Число погибших и пострадавших на пожаре в торговом центре «Аист» 8 декабря уточняется, говорится в сообщении.
Утром в пятницу, 8 декабря, представитель ГУ МЧС по Московской области сообщил РБК о гибели трех человек. В областном минздраве сообщили о пятерых пострадавших. МЧС получило сообщение о возгорании около 3:00 мск, пожар был потушен около 9:30 мск.
Следственный комитет и прокуратура Московской области проводят проверку торгового центра.