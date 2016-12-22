Победитель «Евровидения-2017» перенес операцию по пересадке сердца

Португальцу Сальвадору Собралу, занявшему первое место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», пересадили донорское сердце. По словам медиков, певец хорошо перенес операцию и восстанавливается в больнице

Сальвадор Собрал (Фото: Сергей Супинский / AFP)

Португальский певец Сальвадор Собрал, который стал победителем международного музыкального конкурса «Евровидение» в 2017 году, перенес операцию по пересадке сердца. Об этом сообщает газета The Telegraph.

В настоящий момент 27-летний певец восстанавливается после четырехчасовой операции, которая прошла 9 декабря в больнице Санта-Крус в столице Португалии Лиссабоне. Собрал ожидал проведение операции в течение последних трех месяцев.

«Будем надеяться, что он поправится и будет жить нормальной жизнью», — цитирует газета главу отделения кардиохирургии больницы Санта-Крус Мигеля Абекаси. По его словам, Собрал хорошо перенес операцию, но процесс восстановления будет долгим. Ранее сообщалось, что певец страдал от сердечного заболевания.

Португальский певец занял первое место на «Евровидении-2017» с песней Amar Pelos Dois («Любить за двух»). По итогам голосования Собралу достались 758 баллов. На втором месте оказался болгарский певец, 17-летний Кристиан Костов, исполнивший композицию Beautiful Mess. Костов получил 615 очков. На третьем месте обосновалась молдавская группа SunStroke Project с песней Hey Mamma. Коллектив набрал 334 балла.

Российская певица Юлия Самойлова не смогла принять участие в музыкальном конкурсе из-за того, что Украина запретила ей въезд в страну на три года. Киев объяснил свои действия тем, что Самойлова выступала на фестивале в Крыму.

Представитель организатора конкурса — Европейского вещательного союза — заявил РБК, что Украину оштрафуют за недопуск Самойловой на «Евровидение-2017».