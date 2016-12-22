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Ирак и Иран подписали соглашение об экспорте нефти из Киркука
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Ирак и Иран подписали соглашение об экспорте нефти из Киркука
Бизнес, 02:31
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Ирак и Иран подписали соглашение об экспорте нефти из Киркука

Ирак согласился поставлять в Иран от 30 до 60 тыс. барр. нефти в день, которую будут добывать на северном месторождении в иракской провинции Киркук. Об этом заявил министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби, сообщает Reuters.

Подписанное двумя странами соглашение предусматривает, что Иран в обмен на нефть из Киркука также будет доставлять свою нефть в южные порты Ирака в Персидском заливе.

Подчеркивается, что иранская нефть должна быть «в таких же объемах и такого же качества», что и нефть из Киркука. По словам Аль-Лаиби, иракская нефть будет поставляться цистернами из Киркука в пограничный район Керманшах, где у Ирана имеется нефтеперерабатывающий завод.

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Аль-Лаиби отметил, что Тегеран и Багдад планируют построить трубопровод для транспортировки нефти из Киркука напрямую в Иран. Трубопровод должен будет заменить собой существующий экспортный маршрут из Киркука через Турцию и Средиземное море.

Провинция Киркук с 2014 года находилась под контролем военизированных курдских формирований пешмерга. Однако после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября 2017 года в регион вошли войска Ирака. Спустя некоторое время они взяли провинцию под свой контроль.

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В Киркуке находятся крупнейшие нефтяные месторождения Ирака. В конце ноября стало известно, что Багдад намерен пригласить зарубежные компании для разведки и развития девяти новых нефтегазовых блоков на границах с Ираном и Кувейтом.

Теги: Иран , Ирак , экспорт нефти , Киркук
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