Ирак и Иран подписали соглашение об экспорте нефти из Киркука

Ирак согласился поставлять в Иран от 30 до 60 тыс. барр. нефти в день, которую будут добывать на северном месторождении в иракской провинции Киркук. Об этом заявил министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби, сообщает Reuters.
Подписанное двумя странами соглашение предусматривает, что Иран в обмен на нефть из Киркука также будет доставлять свою нефть в южные порты Ирака в Персидском заливе.
Подчеркивается, что иранская нефть должна быть «в таких же объемах и такого же качества», что и нефть из Киркука. По словам Аль-Лаиби, иракская нефть будет поставляться цистернами из Киркука в пограничный район Керманшах, где у Ирана имеется нефтеперерабатывающий завод.
Аль-Лаиби отметил, что Тегеран и Багдад планируют построить трубопровод для транспортировки нефти из Киркука напрямую в Иран. Трубопровод должен будет заменить собой существующий экспортный маршрут из Киркука через Турцию и Средиземное море.
Провинция Киркук с 2014 года находилась под контролем военизированных курдских формирований пешмерга. Однако после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября 2017 года в регион вошли войска Ирака. Спустя некоторое время они взяли провинцию под свой контроль.
В Киркуке находятся крупнейшие нефтяные месторождения Ирака. В конце ноября стало известно, что Багдад намерен пригласить зарубежные компании для разведки и развития девяти новых нефтегазовых блоков на границах с Ираном и Кувейтом.