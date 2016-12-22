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Режиссер Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии
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Режиссер Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии
Общество, 00:44
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Режиссер Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии

Российский режиссер Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии за достижения на творческом пути. Об этом говорится в сообщении на сайте киноакадемии.

30-я церемония награждения проходила в Берлине. О том, что Сокурову присудили премию Европейской киноакадемии, стало известно еще в июне. В киноакадемии отметили, что российский режиссер будет награжден в знак признания его уникального вклада в мир кино.

«Европейская киноакадемия имеет честь вручить Александру Сокурову премию «За достижения в ходе творческого пути» за его выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографа», — заявляли в киноакадемии.

Российский режиссер и сценарист Александр Сокуров снял более 30 документальных фильмов, в том числе «Русский ковчег», «Молох», «Александра». Он получил звание народного артиста России в 2004 году. В 1997 году он удостоился звания заслуженного деятеля искусств России.

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Сокуров с 2010 года также является завкафедрой режиссуры кино и телевидения Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова.

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Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году. Первоначально она задумывалась как противопоставление американской кинопремии «Оскар».

Теги: Берлин , Александр Сокуров , Европейская киноакадемия , Премия
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