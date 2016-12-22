В Дагестане 18 тыс. человек остались без электричества
Общество, 19:25
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В Дагестане 18 тыс. человек остались без электричества
В Ботлихском районе Дагестана произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«Интерфакс» сообщает, что в зону отключения попали восемь населенных пунктов, общая численность населения которых превышает 18 тыс. человек. Это около трети всего населения района. Причины аварии выясняются.
3 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram о перебоях с электричеством в Грозном и южных районах республики, продлившихся около часа. Причиной стала аварийное отключение подстанции «Грозный-330». Компания «Россети» после предварительного расследования сообщила, что без света остались около 878 тыс. пользователей.