В Самаре арестовали прокурора по подозрению во взяточничестве

Суд в Самаре арестовал на два месяца прокурора Безенчукского района Самарской области Андрея Павлова по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщил корреспондент ТАСС в зале суда.
Павлов будет находиться под стражей до 8 февраля 2018 года включительно. Кроме того, прокурор был временно отстранен от своей должности.
Павлов был задержан в пятницу утром, 8 декабря, около здания Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области. Как сообщается на сайте прокуратуры Самарской области, сотрудники правоохранительных органов задержали его во время получения денежных средств.
Как рассказал источник РБК в центральном аппарате МВД, Павлова подозревают в получении взятки от представителей криминального сообщества. По словам собеседника РБК, решается вопрос о возбуждении в отношении прокурора уголовного дела по ст. 210 УК России (организация преступного сообщества). Также в ФСБ проверят на причастность к данному преступлению начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Вадима Нещадимова. Как рассказал источник РБК, на него обратили внимание в правоохранительных органах, после того как был задержан предприниматель Сергей Гафуров по подозрению в организации преступного сообщества.