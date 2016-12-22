Клинцевич вспомнил басню после слов Трампа о победе в мировых войнах

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка победила в двух мировых войнах и «поставила на колени коммунизм», со «стрекотанием мухи из басни». Об этом Клинцевич написал на своей странице в Facebook.

«Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: «Не справился бы бык с работой без меня!» — заявил сенатор. Клинцевич удивился, почему еще Трамп не заявил о том, что США вложили «решающий вклад» в победу над Наполеоном Бонапартом.



В субботу, 9 декабря, Трамп, выступая перед сторонниками в Пенсаколе в штате Флорида, заявил, что американская нация выиграла две мировые войны, вырыла Панамский канал и победила коммунизм. Президент США сказал о единстве американского народа вне зависимости от цвета кожи, потому что во всех гражданах США «течет одна и та же красная кровь «и все равняются на «великий американский флаг». Трамп подчеркнул, что пока американцы остаются приверженцами своих ценностей, нет «недостижимых целей».