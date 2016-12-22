В Раде рассказали о планах назвать сквер в Киеве в честь Немцова

В Киеве около посольства России появится сквер имени убитого российского политика Бориса Немцова. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Дмитрий Белоцерковец.
По его словам, комиссия по вопросам переименований поддержала предложение мэра Киева Виталия Кличко назвать сквер около российской дипмиссии именем Немцова. Депутат добавил, что окончательное решение о переименовании сквера должен принять Киевсовет, которое появится «в самое ближайшее время», отметил он.
«Стереть из памяти украинцев и россиян имя Немцова у Кремля не выйдет. Он был главным союзником свободной Украины и будущей демократической России. Именно по этой причине Кремль лишил его жизни, но дело его будет продолжать жить в поколениях», — написал Белоцерковец.
Депутат Киевсовета Андрей Андреев написал на своей странице Facebook, что сквер, который планируется назвать в честь Немцова, находится на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта. К своему посту Андреев прикрепил документ, в котором указано, что вопрос о названии сквера будет выненесен на общественное обсуждение.
Назвать сквер в честь Немцова Кличко предложил в октябре, сообщал портад Сегодня.ua. «Я не могу сказать, что с Борисом Немцовым мы были большими друзьями, но у нас были хорошие отношения», — сказал тогда мэр Киева. Он отметил, что обсуждал вопрос о названии сквера в честь ее отца с дочерью Немцова Жанной. Кличко отметил, что в киевской мэрии также обсудили возможность установки памятника российскому политику.
Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В него стреляли из пистолета четыре раза.
В июле 2017 года суд вынес приговор пяти фигурантами дела об убийстве Немцова. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Наибольший срок получил Заур Дадаев, который, по версии следствия, стрелял в политика. Следователи установили, что исполнители убийства получили за свою работу 15 млн. руб, а его заказчик смог скрыться от правосудия.