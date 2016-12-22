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В Финском заливе судно потерпело крушение
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В Финском заливе судно потерпело крушение
Общество, 00:47
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В Финском заливе судно потерпело крушение

В Финском заливе потерпело крушение судно, пропали два человека.Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на Службу спасения Хельсинки.

«Сообщение о крушении судна к югу от маяка Порвоо поступило 8 декабря в 17 часов (18:00 мск). Два человека пропали», — сказали в службе. По информации издания, судно перевернулось.

В конце ноября в Финском заливе произошло столкновение катера с сухогрузом. ​В результате происшествия погиб человек. Тело нашли во время операции по подъему судна. При столкновении судов еще один человек пострадал. Спасатели извлекли его из воды, от госпитализации он отказался.

МЧС сообщало, что авария произошла в районе Высоцка. В результате случившегося катер перевернулся. Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Теги: Финляндия , судно , Финский залив
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