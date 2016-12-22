При столкновении двух судов в Финском заливе погиб человек
Общество, 18:44
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При столкновении двух судов в Финском заливе погиб человек
Спасатели обнаружили тело погибшего при столкновении катера с сухогрузом в Финском заливе. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС Ленинградской области сообщает ТАСС.
Тело было найдено в ходе операции по подъему судна.
Еще один пострадавший был ранее извлечен из воды и отказался от госпитализации. Поиски третьего члена экипажа продолжаются.
Авария, по данным регионального управления МЧС, произошла в 3:45 мск в районе Высоцка. Катер в результате столкновения перевернулся. Информации о его причинах нет.
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).