Соколов допустил обсуждение в Египте возобновления авиасообщения

Глава Минтранса Максим Соколов допустил возможность того, что полетит в Египет вместе с Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос возобновления авиасообщения между двумя странами, передает «РИА Новости». Ранее о поездке Соколова в Египет сообщил источник РБК в Минтрансе.

​«Вероятность [поездки в Египет с Путиным] такая есть. Если поеду, то, конечно, этот вопрос [возобновление авиасообщения] наверняка будет», — заявил министр.

Ранее стало известно, что в ходе поездки президента России в Египет одной из тем переговоров станет возобновление авиасообщения между двумя странами, прерванного после теракта на борту лайнера авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года. Источники в Минтрансе отмечают, что с точки зрения инфраструктуры по обеспечению безопасности аэропорт Каира удовлетворяет российским требованиям.

Информацию о том, что одной из тем переговоров Путина с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси будет возобновление авиасообщения, подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Визит Путина в Египет состоится 11 декабря. Российский президент обсудит со своим египетским коллегой двустороннее сотрудничество и обстановку в регионе.