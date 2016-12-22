Мутко отреагировал на сообщения о смене своего имени словами «не сегодня»
Общество, 19:41
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Мутко отреагировал на сообщения о смене своего имени словами «не сегодня»
Вице-премьер Виталий Мутко отказался прокомментировать РБК материал издания «Советский спорт» о том, что до окончания училища в Ленинградской области он носил другое имя.
«Давайте не сегодня», — сказал Мутко.
«Советский спорт» связался с заведующей учебной частью ПТУ в Ленинградской области Зинаидой Ехроповой, которая рассказала, что Мутко носил имя Виктора, а когда заканчивал учебное заведение, сменил его на Виталия. Также издание разместило снимок фрагмента книги выпускников ПТУ, в которой значится «Мутко Виктор Леонтьевич».
Ехропова также заявила изданию, что Мутко прилежно учился и организовывал в техникуме спортивные соревнования.