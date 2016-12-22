В Петербурге в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
Общество, 09:24
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В Петербурге в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
Микроавтобус «Соболь Баргузин» и легковой автомобиль Mercedes столкнулись в Невском районе Санкт-Петербурга, говорится на сайте ГУ МЧС по региону.
По информации спасателей, авария произошла в 6:10 утра на Искровском проспекте, дом 14/12. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, авария произошла на перекрестке, в результате погибли четыре человека, еще один пострадал.
Согласно видеозаписи, опубликованной на «РЕН ТВ», после столкновения микроавтобус перевернулся.
Ранее в ДТП с автобусом на трассе Москва — Санкт-Петербург пострадали восемь человек. По данным МЧС, автобус Setra, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву, врезался в стоявший на правой обочине грузовик Volvo.