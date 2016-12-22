В Петербурге в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

В Москве из-за повреждения газовой трубы эвакуировали жилой дом

Губернатор Сахалина назвал причину своего отказа встречаться с послом США

В США экс-сотрудник АНБ признался в хранении секретных данных у себя дома

В Подмосковье загорелся строящийся плавучий ресторан

Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy

В Калифорнии полиция ликвидировала открывшего стрельбу в больнице мужчину

Пентагон решил повременить с отказом от винтовок М16

Макфол попросил посла России в США помочь снять с него российские санкции

CNN узнал о скором признании Трампом Иерусалима столицей Израиля

На юге Москвы произошел пожар в административном здании

В Турции в результате ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

Британским министерствам запретили использовать антивирус Kaspersky

Интерпол отменил ордер на арест премьер-министра Косово

Три менеджера Uber подали в отставку после хищения данных 57 млн клиентов

Посол России в США поделился впечатлениями от консульства в Сан-Франциско

СМИ узнали об «очереди» из самолетов в Шереметьево из-за снегопада

В Одессе задержали троих следователей по подозрению в хищении $120 тыс.

Reuters узнал нюансы плана по снятию санкций с России после победы Трампа

Пентагон заявил о готовности использовать «все возможности» против КНДР

В ФРГ эвакуировали рождественскую ярмарку из-за подозрительного пакета

В Москве из-за непогоды задержали почти 120 рейсов

Власти Испании разрешили выдачу в США российского программиста

Лидера группы «Коррозия металла» избили в Подмосковье

Тест: как выглядеть красиво на всех фото

Семь чемпионов мира и один Кубок: как прошла жеребьевка ЧМ-2018

Жеребьевка ЧМ-2018 в Кремле. Фоторепортаж

Кадыров рассказал о новой и радостной встрече с Тайсоном

Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию

Трамп назвал «хорошей» работу вместе с госсекретарем Тиллерсоном