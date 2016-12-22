Собчак аккредитовали на пресс-конференцию Путина

Ксения Собчак, объявившая о своем намерении баллотироваться на пост президента страны в 2018 году, посетит пресс-конференцию Владимира Путина 14 декабря. Она получила аккредитацию как журналистка телеканала «Дождь», следует из списка аккредитованных журналистов, опубликованного на сайте Кремля.

Всего в список аккредитованных на мероприятие журналистов попали 1640 человек. Под номером 1259 в списке значится и Собчак.

Накануне стало известно о планах Собчак поговорить с Путиным на пресс-конференции. Информацию об этом сообщили РБК два источника в ее предвыборном штабе и подтвердил заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Максим Гликин. При этом, по словам источников, это личная инициатива телеведущей, которую лишь поддержало руководство «Дождя».

Какие именно вопросы планирует обсудить журналистка с президентом, по словам собеседников РБК, неизвестно.

Собчак объявила, что намерена принять участие в президентских выборах, 18 октября. В середине ноября стало известно, что она также планирует баллотироваться на пост главы государства от партии «Гражданская инициатива». При этом Собчак заявила о планах сформировать собственную партию после выборов.