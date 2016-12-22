Суд отказался принять иск об отставке Мутко

Савеловский суд Москвы отказался принять исковое заявление депутата Госдумы Валерия Рашкина с требованием отставки вице-премьера Виталия Мутко, сообщил РБК пресс-секретарь суда.

«Вопрос об отставке Мутко, его соответствии должности находится в ведении президента и не может быть разрешен судом в порядке гражданского судопроизводства. В части требования Рашкина об обязании Мутко принести извинения гражданам России, то оно направлено в защиту прав, свобод и законных интересов третьих лиц, при этом такое право гражданами Рашкину не предоставлено», — сказал представитель суда.

У Рашкина есть 15 дней на то, чтобы обжаловать это решение, если депутат с ним не согласен, добавили в суде.

Депутат подал иск против Мутко 6 декабря, после решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) ​отстранить сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Рашкин обвинил вице-премьера в несоответствии занимаемой должности. Он просил суд обязать Мутко уйти в отставку, а также извиниться перед всеми гражданами России «за унижение чести и достоинства страны».

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Российские спортсмены, которые не уличены в применении допинга, смогут принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом. Им запрещено демонстрировать национальный флаг и герб России, а также исполнять гимн. МОК также пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.

Вице-премьер 7 декабря заявил о готовности уйти «в любой момент, если это кому-то на пользу будет».