Союзмолоко опровергло публикацию внутренних документов Минсельхоза

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) опровергает информацию о публикации в открытом доступе внутренних документов Минсельхоза с грифом «Для служебного пользования», заявила РБК представитель ассоциации Мария Жебит.

«Подобные заявления и выводы являются безосновательными, так как сообщения о фактах публикации документов с грифом «Для служебного пользования» не соответствуют действительности. Кроме того, Союзмолоко заявляло лишь о росте себестоимости готовой молочной продукции в результате введения системы электронной ветсертификации, что подкреплено анализом и расчетами», — пояснила она.

О том, что внутренние документы Минсельхоза были опубликованы на сайте Союзмолока, ранее заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. До этого Россельхознадзор сообщал, что документы с грифом «Для служебного пользования» оказались в распоряжении компании PepsiCo. После этого ведомство обвинило компанию в хакерской атаке и обратилось в Следственный комитет и прокуратуру. В компании обвинения в шпионаже опровергли, назвав их абсурдными.