В PepsiCo ответили на обвинения Россельхознадзора в шпионаже

Компания PepsiCo «категорически отвергает абсурдные предположения Россельхознадзора как не имеющие под собой никаких оснований», заявил РБК вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo Восточная Европа Сергей Глушков. Так в компании отреагировали на подозрения со стороны Россельхознадзора в коммерческом шпионаже.

В ведомстве в понедельник, 4 декабря, заявили, что Глушков на встрече с представителями Россельхознадзора продемонстрировал им документ федеральной службы с пометкой «для служебного пользования». В Россельхознадзоре подчеркнули, что не направляли этот документ в компанию.

На следующий день в ведомстве заявили, что PepsiCo совершила хакерскую атаку, и обвинили компанию в коммерческом шпионаже. Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сказала РБК, что служба намерена обратиться в правоохранительные органы.

Руководитель уголовного департамента юридической фирмы BMS Law Firm Тимур Хутов в комментарии РБК отметил, что Россельхознадзору вряд ли удастся доказать факт хакерской атаки. По его словам, в таких случаях обычно речь идет об утечке информации, за которую «обычно никто к ответственности не привлекается». Хутов выразил сомнения в том, что эта история скажется на репутации PepsiCo или повлечет правовые последствия. «Тем более, нельзя говорить о применении статьи «Шпионаж» к коммерческим отношениям, которые не имеют отношения к государственной безопасности. Прямой ответственности за «коммерческий шпионаж» в УК не предусмотрено», — добавил он.

Ранее Россельхознадзор нашел в сыре «Ламбер», произведенном на филиале «Вимм-Билль-Данна» (входит в PepsiCo) «Рубцовский молочный завод», антибиотики тетрациклиновой группы, об этом ведомство сообщило 24 ноября. В ведомстве подчеркнули, что это не первый подобный случай. В Россельхознадзоре лишили предприятие возможности поставлять этот сыр на рынок стран ЕАЭС.