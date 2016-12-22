Палестина заявила об отсутствии причин возобновить переговоры с США

Палестина не видит причин для возобновления переговоров с США по палестино-израильскому урегулированию после решения президента Дональда Трампа по Иерусалиму, сказал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, отвечая на вопрос РБК.

«Мы официально объявили, что прекращаем переговоры с США по этой теме. Я не вижу причин для их возобновления», — отметил дипломат. Посол также подтвердил, что только дальнейшие действия США определят реакцию Палестины.

«Мы считаем, что это опасный подход (решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. — РБК), потому что это может привести к религиозной войне. Мы верим, что в США достаточно мудрых людей, которые разрешат проблему», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп объявил 6 декабря о своем решении перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим и признать этот город столицей Израиля. В Израиле это решение приветствовали: премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что это является «важным шагом» на пути к миру в регионе.

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил решение Трампа. Аббас подчеркнул, что оно равнозначно отказу от роли посредника на переговорах по палестино-израильскому урегулированию. Свои опасения также высказали власти Ливана, Катара и Иордании. В палестинском исламистском движении ХАМАС сочли действия президента США «объявлением войны» Палестине.

В Кремле заявили, что решение Вашингтона привело к «существенному осложнению» ситуации на Ближнем Востоке.