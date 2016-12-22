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«Гринпис» назвал «фантастической» версию комиссии по выбросу рутения-106
Общество, 17:38
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«Гринпис» назвал «фантастической» версию комиссии по выбросу рутения-106

Организация «Гринпис Россия» назвала «фантастической» версию комиссии, которая посчитала источником выброса рутения-106 на Южном Урале сгоревший в атмосфере спутник.

«Нас удивило, что сегодня комиссия «Росатома» заявила, что они отбирали пробы в тех же местах, где ранее отбирал пробы Росгидромет, и в этих пробах комиссия не выявила наличие рутения-106. Это вызывает вопросы, и, кроме того, комиссия не дала ответ об источнике выброса. Наверное, просто сказать, что это какой-то спутник, но это все-таки не вывод комиссии», — пояснил РБК руководитель антиядерной программы организации Рашид Алимов.

Ранее комиссия, изучавшая вопрос выброса рутения-106 на Южном Урале, сообщила, что причиной загрязнения мог быть сгоревший в атмосфере спутник, на борту которого находился источник этого изотопа с высокой суммарной активностью. Об этом говорится в материалах комиссии (есть у РБК).

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В конце ноября экологи озвучили версию, что причиной выброса стала авария на предприятии «Маяк», входящем в «Росатом». В «Гринпис» отметили, что необходимо полноценно исследовать версию с комбинатом «Маяк».

«Должны проверяться в принципе предприятия ядерного топливного цикла. Мы сегодня запустили петицию, надеемся, что наши сторонники поддержат эту петицию с требованием полноценной проверки», — сказал Алимов.

По мнению представителя «Гринпис», комиссия фактически ставит под вопрос результаты Росгидромета.

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«Заявляя, что, отобрав пробы в тех же местах, где ранее их отбирал Росгидромет, они [комиссия] «не выявили наличия рутения-106» (уровни загрязнения грунта рутением-106 ниже минимально детектируемых), фактически похоже, что комиссия не ставит целью установить источник выброса, а, защищая предприятия госкорпорации «Росатом», ставит под сомнение данные радиационного мониторинга. Сценарий выброса при остекловывании отходов, аналогичный выбросу во Франции в 2001 году, не рассмотрен в результатах комиссии. Версия о спутнике без информации о конкретном спутнике не может рассматриваться всерьез», — сказал РБК представитель экологической организации.

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Первыми о повышении концентрации рутения-106 заявили европейские страны. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) еще в начале октября сообщило, что рутений-106 был обнаружен в атмосфере ряда европейских стран. В Германии предположили, что выброс произошел на Южном Урале. Организация «Гринпис Россия» указала, что выброс произошел вблизи предприятия «Маяк».

«Росатом» заявил, что Россия непричастна к загрязнению. Росгидромет опубликовал отчет о загрязнении на Южном Урале в период с 25 сентября по 1 октября. Было обнаружено два места загрязнения, где превышение показателей предыдущего месяца составило 986 и 440 раз.

Теги: Россия , «Гринпис России» , рутений-106
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