«Росатом» ответил на обвинения в сокрытии радиоактивного загрязнения

Пресс-служба «Росатома» сообщила в четверг, что по состоянию на 11 октября у компании были данные от Росгидромета о загрязнении атмосферы изотопом рутения только в Санкт-Петербурге, причем речь шла о «мизерных концентрациях».

Первыми тревогу забили европейские ведомства по радиационной защите, обнаружившие в атмосфере рутений-106, они сообщили об этом в начале октября, заподозрив, что источник радиоактивного материала находится на Южном Урале. Но представитель «Росатома» 11 октября заявил СМИ, что «данные, полученные из системы радиационного мониторинга Росгидромета, свидетельствуют о том, что в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории Российской Федерации, в том числе и на Южном Урале, Ru-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге». На отчет Росгидромета о том, что рутений-106 обнаружился на Южном Урале (вблизи производственного объединения «Маяк», подконтрольного «Росатому»), а также в Волгограде, Татарстане и Ростове-на-Дону, внимание обратили более чем месяц спустя благодаря запросу «Гринпис Россия». Когда именно он был опубликован на сайте ведомства, неизвестно.

Росгидромет уверяет, что этот отчет был обработан специалистами и опубликован на сайте еще 13 октября. «Росатом» говорит, что «новый, более полный отчет Росгидромет действительно прислал в госкорпорацию 13 октября».

Однако даже 20 октября заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов все еще опровергал радиоактивное загрязнение: «Росгидромет и «Росатом» не фиксировали рутений на нашей территории, а в Румынии, Италии, Украине он был. У нас — ноль».

«Росатом» готов оказать помощь государственным органам и общественным организациям в установлении истинных причин повышения концентрации рутения в атмосфере, говорится на сайте госкорпорации. Представитель Росгидромета в поиске источника радиации не заинтересован: «Источник мы не искали, потому что зачем его искать, если опасности нет».



«Росатом» пошел дальше и предложил отвезти журналистов и блогеров на ПО «Маяк», которое в том числе занимается переработкой отработанного ядерного топлива, утилизацией радиоактивных отходов. Именно его европейские ведомства и СМИ обвиняют в распространении изопота рутения. «Росатом» начинает тотальный ликбез и приглашает вас в поездку по местам «боевой славы» Ru-106, говорится в сообщении госкорпорации, размещенном в соцсетях.