АФК «Система» прокомментировала возможность новых исков к «Роснефти»

Представитель компании АФК «Система», подавшей иск к «Роснефти» и «Башнефти» на 330,45 млрд руб., Сергей Копытов на вопрос РБК о возможности дальнейших судебных претензий к «Роснефти» заявил: «Мы не можем ничего исключать». От комментариев о том, как компания оценила сумму своих исковых требований, он отказался.

Накануне, 7 декабря, «Роснефть» подала новый иск к «Системе», требуя возместить убытки в размере 131,6 млрд руб. В компании обосновали сумму требований размером дивидендов, выведенных «Системой» в период с 2009 по 2014 год из «Башнефти» в свою пользу. В правительстве Башкирии заявили о поддержке иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система».​

На следующий день «Система» подала встречный иск. В компании считают, что «Роснефть» и «Башнефть» совершают «недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения» и «доведения корпорации до банкротства». «Роснефть» приобрела 50,08% «Башнефти» за 330 млрд руб. в октябре 2016 года.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа уже удовлетворил иск «Роснефти» к «Системе» из-за «Башнефти» и взыскал с компании 136,3 млрд руб. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя то решение, заявил, что в компании довольны исходом дела. «Суд полностью признал правовую позицию «Роснефти», включая размер ущерба с учетом наличия валютных рисков из-за изменения курса рубля», — подчеркнул он. Решение было обжаловано обеими сторонами.