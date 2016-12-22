Жительницу Свердловской области осудили за отравление своих детей

Жительницу Свердловской области приговорили к 18,5 годам лишения свободы за убийство двух своих детей и покушение на убийство третьего. Женщина давала им большие дозы сильнодействующего лекарства

В пятницу, 8 декабря, в Екатеринбурге суд приговорил жительницу города Асбест к 18,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России на своем официальном Telegram-канале. Женщину осудили за убийство двух своих детей и покушение на убийство третьего ребенка.

​«Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной по сообщению о том, что в больницу в тяжелом состоянии поступил восьмилетний ребенок, а его мать отказалась от госпитализации», — говорится в сообщении. Несмотря на ухудшение здоровья мальчика, женщина настаивала на домашнем лечении, отметили в пресс-службе.

В ходе прокурорской проверки выяснилось​, что женщина систематически давала сыну сильнодействующее лекарство в дозировке, тридцатикратно превышающей стандартную детскую дозу, сообщает пресс-служба. Препарат содержал антикоагулянт — при превышении дозировки лекарства этой группы вызывают внутренние кровотечения и другие тяжелые побочные эффекты. «До этого при похожей симптоматике умерли еще двое ее маленьких детей», — говорится на Telegram-канале.

В период с августа 2005 года по апрель 2006 года обвиняемая, родив в августе 2005 года сына, умышленно давала ему препараты антикоагулянтного действия, зная, что их наличие трудно определить в организме и их употребление повлечет наступление смерти, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на следственное управление СК России по Свердловской области. В апреле 2006 года ребенок скончался. Также с ноября 2012 по апрель 2015 года обвиняемая также давала другому сыну, рожденному в ноябре 2012 года, препараты антикоагулянтного действия, в результатео он скончался в больнице в апреле 2015 года, рассказали следователи агентству.