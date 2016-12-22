Суд отправил под домашний арест основателя Василеостровской пивоварни

Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест сооснователя Василеостровской пивоварни ​Алексея Араштаева, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга в канале Telegram. Бизнесмена обвиняют в создании преступной схемы по незаконному обналичиванию, через которую прошло порядка 326 млн руб.

Араштаев и главный бухгалтер пивоварни Наталья Захарова обвиняются в преступлении по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с доходом в особо крупном размере). В пресс-службе уточнили, что уголовное дело против Араштаева было возбуждено еще в октябре.

По версии следствия, Араштаев и его подельники создали «преступную структуру», которая помогала клиентам избегать уплаты налогов и вести незаконное обналичивание средств. За свои услуги они брали комиссию в размере 5%.

​«Таким образом, были получены от клиентов-заказчиков безналичные денежные средства на общую сумму не менее 326 346 314 руб. Далее совершались незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме, за вычетом вознаграждения, которое составило 16 317 315 руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне, 6 декабря, «Фонтанка» сообщила, что в городе проводятся следственные действия сотрудниками Следственного комитета и управления экономической безопасности ГУ МВД. Сотрудники правоохранительных органов посетили 12 частных квартир, бизнес-центр и несколько банков со счетами подозреваемых по делу о незаконном обналичивании. Целью правоохранителей были ячейки, в которых хранились средства, задействованные в преступной схеме. По данным издания, фигурантами дела являются десять предпринимателей.

По данным СПАРК, Араштаев является совладельцем ООО «А2», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности.