В МЧС назвали предварительную причину пожара с пятью погибшими детьми

Предварительной причиной пожара в Новосибирской области, при котором погибли пять детей, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщается на сайте местного управления МЧС.

Пожар произошел в воскресенье, 3 декабря, в поселке Степной. В момент возгорания в доме были пятеро детей, а именно: две девочки в возрасте пяти и семи лет, три мальчика в возрасте семи месяцев, одного год и трех лет, а также их отец и трое гостей.

Когда начался пожар, все в доме спали. Возгорание заметил гость, который проснулся от запаха дыма. Он выбил раму окна, позвал на помощь и попытался потушить пламя, но огонь распространился по всему дому, не давая людям, пришедшим на помощь, войти в здание.По предварительным данным МЧС, дети погибли в первые минуты пожара от угарного газа. В ведомстве рассказали ТАСС, что один ребенок не умер, потому что он был у родственников в момент происшествия.

В результате пожара в Новосибирской области, где погибли пятеро детей, пострадал их отец и его знакомый. Об этом сообщил ТАСС глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.По его словам, они были госпитализированы с ожогами первой и второй степени в состоянии средней тяжести. Представитель МЧС сообщил «РИА Новости», что отец воспитывал детей после смерти их матери. Во время пожара он покинул дом вместе с сожительницей.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).