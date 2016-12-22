В Мурманске водитель джипа потерял сознание и въехал в киоск на остановке

В Мурманске внедорожник Land Cruiser протаранил киоск на остановке в районе Кольского проспекта, сообщили РБК в УМВД по Мурманской области. Авария произошла в 11:40 по местному времени (совпадает с московским).

«Водитель за рулем внедорожника потерял сознание, предположительно, это был сердечный приступ», — рассказали РБК в полиции.

По словам собеседника РБК, водитель «не справился с управлением и въехал в киоск, который на остановке находился».

В результате ДТП пострадали два человека. «Их осмотрели амбулаторно. Травмы незначительные. Водителя увезла скорая», — сообщили РБК в УМВД по Мурманской области.

Местное информационное агентство Nord-News уточняет, что ДТП произошло в районе дома №152 по улице Беринга на юге города. По данным издания, сначала внедорожник выехал на тротуар и наехал на пешехода, после чего врезался в павильон.

Фотографии с места происшествия также были размещены в мурманском сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

В середине сентября в Мурманской области в ДТП попал микроавтобус, в котором находился командующий ВДВ Андрей Сердюков. Военный в результате произошедшего получил травмы, его госпитализировали.