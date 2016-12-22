При пожаре в подмосковном Раменском погибли три человека

В подмосковном городе Раменское произошел пожар, сообщает МЧС. Возгорание возникло в строении по адресу улица Советская, дом 16. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области РБК рассказали, что это здание торгового центра.

В результате пожара три человека погибли, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную часть МЧС 8 декабря около 3:00 мск. К 9:00 мск утра пожар удалось локализовать на площади 40 кв. метров, а еще через полчаса огонь потушили.

В пресс-службе Минздрава Московской области РБК уточнили, что в результате пожара пострадали шесть человек. «Шесть пострадавших, из них один в тяжелом состоянии», — сообщил собеседник РБК в пресс-службе ведомства.

По факту пожара в Раменском Следственный комитет начал проверку, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе подмосковного главка СКР. «Следователь ГСУ СК России по Московской области работает на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются», — сказал собеседник агентства.