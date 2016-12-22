На субподрядчика стройки космодрома Восточный завели уголовное дело

Военная прокуратура Восточного военного округа возбудила против гендиректора ​ООО «Управление механизации строительства» два уголовных дела о растрате, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, гендиректор ООО «Управление механизации строительства» умышленно предоставил подложные банковские гарантии, чтобы получить аванс по пяти договорам на строительство космодрома Восточный. В результате генподрядчик «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России (ныне Главное военно-строительное управление по специальным объектам) выделил 800 млн руб., но оплаченные работы проведены не были.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

В мае на пять лет лишения свободы и на четыре года условно были осуждены бывший глава филиала Спецстроя России Максим Гильдман и бывший главный инженер Александр Ульянкин. Их признали виновными в растрате во время строительства космодрома Восточный, нанесшей ущерб в размере 1,1 млн руб. Гильдман и Ульянкин изготовили несколько фиктивных актов сдачи-приемки объектов космодрома.

Спецстрой России был упразднен в декабре 2016 года, после выявления нарушений при строительстве космодрома Восточный. Общая сумма причиненного ущерба составила, по оценке прокуратуры, 2,5 млрд руб.