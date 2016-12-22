Милонов предложил ограничить работу елочных базаров

Депутат Государственной думы Виталий Милонов готовит законопроект, ограничивающий предновогоднюю продажу срубленных елей. Об этом он сообщил РБК.

Милонов отметил, что в канун Нового года в России организуют тысячи легальных и полулегальных елочных базаров, на которых продаются ели, сосны и другие хвойные деревья. По мнению депутата, это ​наносит ущерб экологии и формирует у граждан расточительное отношение к природе.

«Мало того, что купленные ели отправляются в мусор, так и не распроданные елки отправляются на помойки. Сотни тысяч срубленных деревьев, которые могли бы восполнять наши леса и радовать людей, находясь в живой природе, бездумно и жестоко уничтожаются», — подчеркивает он.

Вместо этого Милонов предлагает продавать хвойные деревья в горшках, чтобы позднее их можно было высадить.

«Сегодня стоимость срубленной живой ели сравнялась со стоимостью искусственной ели, которая может радовать семью на протяжении многих лет. А если кто-то хочет поставить себе в квартиру именно живую елку — пускай покупает себе дерево, у которого будет шанс быть высаженным в лесу или в клумбе перед домом», — пояснил он.

7 декабря председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова заявила, что в преддверии Нового года эковолонтеры проверят ​елочные базары Москвы, сообщало агентство «Москва». «Мы проверим, кто привез, откуда привез, есть ли нарушения, а также то, как будет проводиться утилизация не реализованного товара», — рассказала Зотова.

Ранее сообщалось, что в Москве в этом году будут работать более 200 елочных базаров.