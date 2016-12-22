Дворкович заявил об отсутствии рисков для ЧМ-2018 после решения МОК

Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российскую сборную от участия в Играх в южнокорейском Пхёнчхане не повлияет на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я считаю, что просто в отношении конкретно именно к Олимпиаде было принято решение, но это к ЧМ не относится», — заявил Дворкович.

МОК на заседании исполкома 5 декабря отстранил российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх в 2018 году. «Чистые» российские спортсмены, не заподозренные в употреблении допинга, получат возможность выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.



Президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут блокировать участие спортсменов в Олимпиаде в Южной Корее.