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Горбачев рассказал о значении ДРСМД для ядерного разоружения
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Горбачев рассказал о значении ДРСМД для ядерного разоружения
Политика, 10:28
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Горбачев рассказал о значении ДРСМД для ядерного разоружения

Подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 1987 году стало решающим шагом, положившим начало процессу ядерного разоружения. Об этом в интервью «РИА Новости» к 30-летней годовщине события рассказал занимавший тогда пост генерального секретаря ЦК КПСС СССР Михаил Горбачев.

По его словам, тогда же была достигнута договоренность об основных параметрах будущих соглашений о ликвидации ракет средней дальности и сокращении стратегических наступательных вооружений вдвое, но документально это не было зафиксировано. «Подписать это не удалось, потому что президент Рейган хотел «заодно» получить мое согласие на реализацию программы СОИ, то есть глобальной противоракетной обороны. В том числе на испытания оружия в космосе. На это я пойти не мог», — рассказал бывший советский лидер.

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«Но у нас был очень большой разговор, и я почувствовал, что президент искренне не приемлет ядерное оружие. В этом мы сошлись», — подчеркнул Горбачев.

8 декабря было опубликовано интервью заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона газете «Коммерсантъ». Он заявил, что Россия периодически нарушает договор о ликвидации РСМД, продолжая «изготавливать и развертывать ракетную систему». Из-за этих нарушений США начали изучать возможное военное решение, чтобы суметь противодействовать Москве.

В МИД России назвали претензии Соединенных Штатов «ущербными» и добавили, что Москва также имеет ряд вопросов к Вашингтону, в том числе относительно так называемых «ракет-мишеней», которые используются для испытаний системы ПРО, однако по характеристикам аналогичны РСМД.

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было подписано США и СССР в декабре 1987 года, летом следующего года договор вступил в силу. Согласно ему, страны обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Теги: Михаил Горбачев , Рональд Рейган , ДРСМД
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