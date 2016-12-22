В МИД назвали «ущербными» претензии США к России по договору о ракетах

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «ущербными» обвинения США России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

«Мы изложили американцам, в чем мы видим ущербность их позиции в части, касающейся претензии к российской стороне, и мы все-таки рассчитываем на более конструктивное и заинтересованное в результате отношение к тем вопросам, которые мы настойчиво ставим», — сказал он.

Комментируя планы США разработать неядерную крылатую ракету наземного базирования, Рябков сказал, что МИД обратил внимание на соответствующее положение проекта бюджета. По его словам, МИД озабочен «относительно истинных намерений американской стороны». Рябков отметил, что в российском ведомстве понимают «логику формулировок, которые отфиксировали в проекте бюджета на оборонные цели». Он добавил, что таким образом США могут утверждать, что планы построить крылатую ракеты «укладываются» в требования договора ДРСМД и никаких нарушений его нет.

Рябков также подчеркнул, что Россия сохранит приверженность договору и «настроена» выполнять его полностью. «Но если американцы пойдут на шаги, означающие фактический слом договора, наш ответ будет, как сказал президент Владимир Путин, «мгновенным и зеркальным», — напомнил замглавы МИДа.

Представитель российского министерства иностранных дел также отметил, что у России к США есть набор «претензий», в том числе, к так называемым «ракетам-мишеням». Рябков рассказал, что они используются для испытания системы ПРО, но по своим характеристиками идентичны ракетам средней и меньшей дальности. «Для нас представляются неубедительными американские аргументы в том духе, что эти мишени используются при испытаниях системы противоракетной обороны», — сказал замминистра. Он отметил, что для проведения «качественных испытаний», цель для системы ПРО должна быть максимально приближена к тем объектам, которые используют в наступательных целях.

Рябков заявил, что США, тестируя элементы ПРО, проводят и испытание ракет средней и меньшей дальности, что «является нарушением договора». «Ни одна страна в мире в таком масштабе не производит и не использует такие системы, как США, — вопреки требованиям договора», — сказал он.

В военном бюджете США на 2018 год предусмотрено выделить $58 млн на «разработку программы создания ракеты средней дальности наземного базирования». Как отмечается в проектном документе, ракеты будут разработаны в ответ на, как полагают в Вашингтоне, нарушение Россией договор ДРСМД. В США заявляют, что параметры новых ракет не будут нарушать договор, который запрещает его сторонам иметь ракеты действием от 500 до 5500 км.

В конце июня стало известно, что группа конгрессменов отправила в администрацию президента США Дональда Трампа предложение о выходе США из ДРСМД. Авторы письма мотивировали это тем, что Россия прекратила соблюдать договор. К такому предложению из Конгресса негативно отнеслись в Государственном департаменте и в Пентагоне и назвали его риском для процесса разоружения.