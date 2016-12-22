Мадуро пообещал открыть в Венесуэле семизвездочный отель

В пригороде Каракаса появится первый в Венесуэле семизвездочный отель. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро, видеообращение размещено на его странице в Twitter.

Николас Мадуро во время посещения отеля Humboldt (Фото: Miraflores Palace / Handout via Reuters)

Отель Humboldt находится недалеко от столицы Венесуэлы, в национальном парке Варайра-Репано. Сейчас в здании идет капитальная реконструкция. Выступая на открытии ресторана «1956», расположенного в гостинице, Мадуро заявил, что оригинальный внешний облик и интерьер при ремонте будут сохранены.

Максимальная категория отеля по стандарту — пять звезд. В мире есть несколько гостиниц категории «люкс», которые их владельцы позиционируют как шести- и семизвездочные, однако эти оценки не являются официальными.

14 ноября агентство S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам. Неделей ранее Fitch снизило рейтинг государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA с уровня СС (дефолт возможен) до С (дефолт неизбежен).