В «Почте России» ответили на обвинение ФАС в навязывании страховых услуг

В «Почте России» не согласилась с обвинением Федеральной антимонопольной службы в навязывании страховых услуг. Об этом заявили в компании, передает «РИА Новости».

«Все услуги по страхованию являются добровольными и оформляются по желанию клиента, который собственноручно в предчеке ставит свою подпись, тем самым давая согласие на приобретение страховки», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что после оформления услуги сотрудник почты дает клиенту чек об оплате и оферту, в которой прописаны условия страхования.

Представитель «Почты России» добавил, что информация о страховке размещена также в почтовых отделениях. Кроме того, клиент может в течение пяти дней с момента оформления страхового договора обратиться в соответствующую компанию, расторгнуть договор и вернуть средства, уплаченные в качестве премии.



«Почта России» организует регулярный инструктаж сотрудников почтовых отделений о порядке оказания услуг», — заявили в пресс-службе компании. Там отметили, что те, кто оказывают услуги «ненадлежащим образом», будут привлечены к ответственности.

В четверг, 7 декабря, в ФАС сообщили, что в «Почте России» навязывают страховку во время оформления почтового перевода денежных средств через. В антимонопольном ведомстве сказали, что услуга автоматически оформляется через Единую автоматизированную систему, и клиент не может отказаться от нее (речь шла о страховке денежного перевода). ФАС потребовала от «Почты России» до 22 декабря устранить соответствующее нарушение.

