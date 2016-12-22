«Почту России» обвинили в навязывании страховки

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение «Почте России» за навязывание дополнительных услуг страхования. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Предупреждение было вынесено 28 ноября, но о нем ведомство сообщило только в четверг, 7 декабря.

Как отмечается в сообщении, ФАС установила, что на «Почте России» во время оформления почтового перевода денежных средств через Единую автоматизированную систему автоматически установлена услуга «оформление страховки». Таким образом, клиенту навязывают страховку денежного перевода без его согласия, поставила Федеральная антимонопольная служба.

Ведомство дало «Почте России» срок до 22 декабря на то, чтобы устранить нарушение, говорится в сообщении ведомства.

В июле сообщалось, что «Почта России» потратит на платежную систему и развитие программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 1,418 млрд руб. На создание самой платежной системы «Почта России» планирует выделить 400 млн руб. Как рассказал РБК представитель компании, новая система позволит принимать платежи по универсальной технологии через все возможные каналы. Он отметил, что подготовку по созданию платежной функциональности «Почты России» завершится к середине 2018 года.