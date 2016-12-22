Иностранца в Приморье осудили за контрабанду костей тигра и наркотики

Хасанский районный суд Приморского края приговорил иностранца к трем годам и восьми месяцам лишения свободы за контрабанду костей краснокнижного амурского тигра и хранение синтетических наркотиков. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. Он был осужден по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот частей особо ценных диких животных) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).
Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщили в прокуратуре, фигурант купил кости амурского тигра и хранил их в гараже в поселке городского типа Краскино Хасанского района. Сотрудники правоохранительных органов нашли 133 кости, принадлежащих двум особям, в бочке. Кроме того, в автомобиле обвиняемого были найдены синтетические наркотики. Фигурант уголовного дела признал свою вину в полном объеме.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что осужденный - гражданин Китая.
Кости амурского тигра используются в народной китайской медицине. Как сообщается на сайте Красной книги, амурскому тигру присвоен статус исчезающего вида. Кроме того, он находится в категории два — сокращающийся в численности.