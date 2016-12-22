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В Раде сторонника Саакашвили сняли с должности главы комитета
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В Раде сторонника Саакашвили сняли с должности главы комитета
Украинский кризис, 21:06
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В Раде сторонника Саакашвили сняли с должности главы комитета

Верховная рада Украины лишила депутата от фракции «Самопомощи» Егора Соболева должности главы антикоррупционного комитета в связи с «неудовлетворительной работой», сообщает телеканал «112 Украина».

«За» проголосовало 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Причина моего увольнения очень проста — и я этим очень горжусь — причина моего увольнения в том, что принятые нами законы начали, возможно, впервые в истории Украины, работать на нас, мы сами стали первыми их выполнять, народные депутаты Украины начали заполнять электронные декларации», — цитирует Соболева «Интерфакс-Украина».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, из-за нарушения Соболевым регламента Рады не проходят заседания комитета, а также «имеют место другие многочисленные нарушения». При этом депутат останется членом антикоррупционного комитета.

Спикер Рады Андрей Парубий, отмечает украинский телеканал, поблагодарил Соболева за проделанную работу. «Я считаю, что сейчас украинский парламент должен поблагодарить Егора за ту работу, которая была проведена им за 3 года», — заявил он.

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Соболева называют одним из организаторов акций протеста у здания Рады, он поддерживает экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В создании палаточного лагеря, который был разбит у стен Верховной рады, также принимал участие и другой депутат от «Самопомощи» — Семен Семенченко.

Теги: Украина , Егор Соболев , Верховная Рада
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