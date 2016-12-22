Спецпредставитель президента Абдулатипов предложил возродить Спартакиады

В ответ на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать российским спортсменам в участии в зимних Олимпийских играх под национальным флагом России надо возродить Спартакиаду народов страны. Об этом заявил РБК спецпредставитель президента России по вопросам гуманитарного и экономического с государствами Каспийского региона, экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Он планирует послать письмо с соответствующим предложением президенту Владимиру Путину и руководству Минспорта.

«Возрождение Спартакиад народов России с полноправным участием всех регионов страны позволило бы спортсменам, для которых теперь закрыты международные спортивные соревнования, выступать параллельно с Олимпиадой и бить олимпийские и мировые рекорды», — заявил Абдулатипов РБК.

Свою идею он объяснил тем, что в международные спортивные соревнования все больше вмешивается политика, и это будет продолжаться, пока «международные антидопинговые организации не будут реформированы, и пока государства, со сборными слабее нашей, не перестанут применять к нам неспортивные, откровенно грязные методы ведения борьбы».

​По мнению Абдулатипова, во времена, когда СССР до 1952 года не участвовал в Олимпийских играх, Спартакиады стали «движителем настоящего массового спорта». И даже при возвращении страны в олимпийское движение появился новый формат спартакиад — Спартакиады народов СССР раз в четыре года, которые стали площадкой для подготовки и отбора олимпийцев.

Но, добавил спецпредставитель президента, с распадом Советского Союза закончилась и эра всесоюзных Спартакиад народов СССР, и в ситуации с «регулярной дискриминацией» российских спортсменов на международных спортивных соревнованиях «было бы правильным возродить это начинание и параллельно, а возможно за год до Олимпиад, начать проводить Спартакиады народов России». Он предложил сделать их открытыми и приглашать на них спортсменов из других стран.

У России уже был опыт в проведении соревнований, альтернативных международным. В 2016 году российских спортсменов отстранили из-за допинг-скандала от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В итоге российские власти устроили для атлетов соревнования в Москве.