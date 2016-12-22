Суд досрочно освободил экс-главу РАО из колонии
Общество, 16:47
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Суд досрочно освободил экс-главу РАО из колонии
Рязанский областной суд подтвердил решение Рязанского районного суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-руководителя Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, сообщает ТАСС.
В июне 2017 года Федотов был приговорен к полутора годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с имуществом РАО. В середине октября районный суд принял решение об его освобождении по УДО, однако представители РАО обжаловали это решение.
«Постановление Рязанского районного суда Рязанской области оставить без изменения, жалобу адвоката потерпевшей стороны — без удовлетворения», — огласил 7 декабря приговор судья Константин Головнев.
По условиям УДО Федотову запрещено менять место жительства.