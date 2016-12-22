Суд арестовал имущество экс-главы РАО на 294 млн руб.

Пресненский суд Москвы арестовал имущество экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова на 294 млн руб., сообщил РБК пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Суд наложил арест на имущество и денежные средства в пределах цены иска, которая составляет 294,1 млн руб. Решение вопроса о том, на какое именно имущество будет наложен арест, входит в компетенцию федерального пристава-исполнителя», — пояснил Черников.

В июне Мещанский суд Москвы приговорил Федотова к полутора годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) с имуществом РАО. Федотов признал вину.

В 2015 году МВД начало проверку деятельности топ-менеджмента организации, после того как в ведомство поступило анонимное сообщение о возможном хищении недвижимости РАО. В июне 2016 года оперативники МВД пришли в РАО с обыском; после оперативных мероприятий и допроса Федотов был задержан и арестован по обвинению в мошенничестве с недвижимым имуществом РАО на 500 млн руб.