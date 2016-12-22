Михаил Гуцериев создал новую девелоперскую компанию

Промышленно-финансовая группа «Сафмар», принадлежащая семье Михаила Гуцериева, создает новую девелоперскую компанию. В ее портфеле сейчас только два проекта, но в будущем его планируется значительно пополнить, следует из пресс-релиза «Сафмара», поступившего в редакцию РБК.

Гендиректором новой структуры с рабочим названием «Моспромстрой Девелопмент» станет Юрий Гурецкий, который ранее занимал аналогичный пост в ПАО «Моспромстрой». О том, кто займет его должность, в «Сафмаре» пообещали сообщить в ближайшие дни.

Первыми проектами «Моспромстрой Девелопмента» станут строительство отеля Hilton на Тверской улице (появится на месте гостиницы «Центральная»), а также редевелопмент промзоны площадью в 25 га в районе Бибирево на северо-востоке Москвы. Этот проект предполагает строительство жилого комплекса, уточнил представитель пресс-службы. По его словам, проекты сейчас передаются от «Моспромстроя» к «Моспромстрой Девелопменту», которые являются независимыми компаниями в структуре «Сафмара».

«В дальнейшем планируется, что «Моспромстрой Девелопмент» будет расширять свой земельный банк и портфель проектов как за счет активов «Моспромстроя», так и в рамках рыночных сделок с другими компаниями», — отметил собеседник РБК.

До того, как осенью 2017 года Центробанк начал санацию Бинбанка, в группу «Сафмар» входили также девелоперские компании «Интеко» и «А101». Однако впоследствии 100% «Интеко» и 49% «А101» перешли под контроль финансового регулятора.

Михаил Гуцериев занимает в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 20-е место с состоянием $6,3 млрд.