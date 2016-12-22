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В Кремле исключили репутационные издержки от работы Мутко
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В Кремле исключили репутационные издержки от работы Мутко
Допинговый скандал на Олимпиаде, 16:41
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В Кремле исключили репутационные издержки от работы Мутко

В Кремле не считают, что работа вице-премьера Виталия Мутко, которому поручили заняться вопросом не допущенных к Олимпиаде 2018 года российских атлетов, может грозить репутационными издержками. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, не будет [репутационных издержек], это российское правительство. Не забывайте, что Мутко является заместителем главы правительства, меры рождаются в недрах правительства», — заявил Песков.

При этом он напомнил, что окончательное решение по спонсорской поддержке тех атлетов, которые будут допущены к Играм, пока отсутствует, «потому что сохраняется большое число вопросов».

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«Вы знаете, что сегодня было озвучено заявление Баха относительно того, что спортсмены смогут поехать за счет МОК, но опять же это нуждается в прояснении. Как, каким образом. Есть же технический персонал у спортсменов. Вопросов больше, чем ответов, они все подлежат прояснению, именно потому мы говорим, что сейчас не время предаваться эмоциям, а время кропотливой и напряженной работы по прояснению этих вопросов», — рассказал пресс-секретарь Кремля.

О том, что правительство намерено поддержать спортсменов, отстраненных МОК от Олимпиады, стало известно 7 декабря. Соответствующее поручение было дано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Ответственными за выполнение этого поручения стали вице-премьер Виталий Мутко и министр спорта Павел Колобков.

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Виталий Мутко является одним из фигурантов расследования о создании допинговой системы в России, по итогам которого МОК принял решение о недопуске российской сборной на Игры в Пхёнчхане. Самого Мутко МОК пожизненно отстранил от посещения Олимпийских игр.

Вице-премьер отказался однозначно признать персональную ответственность за произошедшее. «Ну о чем вы. Ну вы разворачиваете... Конечно, я с этой командой. И сейчас главная задача — защитить честь и достоинство этих ребят. И я это буду делать», — ответил он на соответствующий вопрос. Мутко выразил готовность уйти в отставку «в любой момент», однако в разговоре с журналистами предложил не касаться этой темы. «Давайте не будем сейчас этот вопрос [об отставке] поднимать», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь Кремля заявлял, что власти страны не считают первостепенной тему ответственности Мутко за отстранение российской сборной.

Теги: Кремль , Виталий Мутко , Дмитрий Песков , зимние Олимпийские игры
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