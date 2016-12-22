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Участника акции 26 марта приговорили к 1,5 годам колонии
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Участника акции 26 марта приговорили к 1,5 годам колонии
Общество, 17:08
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Участника акции 26 марта приговорили к 1,5 годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил участника несанкционированной антикоррупционной акции 26 марта Дмитрия Крепкина к полутора годам лишения свободы, сообщил РБК адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов.

«Будем теперь обжаловать», — заявил Шарапов.

По словам защитника, Крепкин признан виновным в «применении насилия, не опасного для здоровья,... в отношении представителя власти... в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ) с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Общество

В июле в прениях обвинитель попросил приговорить Крепкина к трем годам реального лишения свободы. По версии следствия, активист во время митинга против коррупции в Москве на Пушкинской площади ударил в бедро сотрудника ОМОН Михаила Звонарева.

«Крепкин не признал вину и получил меньше, чем те, кто вину признал, то есть особый порядок не работает», — добавил адвокат. Так, признавший вину​ Александр Шпаков особым порядком получил 1,5 года общего режима, а Андрей Косых признал вину и особым порядком получил три года восемь месяцев колонии.

26 марта в Москве прошла несанкционированная акция протеста против коррупции. Поводом для нее стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о «тайной недвижимости» главы правительства Дмитрия Медведева. В Москве были задержаны более тысячи человек.

Антикоррупционные акции в городах России. Фоторепортаж Еще 13 фото
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По итогам в Москве возбудили ряд уголовных дел по трем статьям УК РФ: ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 213 (хулиганство) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Фигурантами дела по ст. 318 УК РФ стали Дмитрий Борисов, Андрей Косых, Станислав Зимовец, Дмитрий Крепкин и Алексей Политиков.

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Автор: Дмитрий Окрест.
Теги: Алексей Навальный , российская тюрьма , акция протеста 26 марта
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