Минобразования попросит у правительства 4 трлн руб. на развитие науки

Министерство образования и науки попросит у правительства 4 трлн руб. на развитие научно-технологической отрасли, сообщил замминистра Григорий Трубников на съезде российских ректоров в МГУ, передает корреспондент РБК.



«В проекте программы, она еще не утверждена, мы закладываем

с 2018 по 2023 год 4 трлн руб. Мы запрашиваем у государства на реализацию этой программы. И к 2025 году, если эти деньги будут, можно было бы выйти на 2% ВВП (такой процент на науку заложен в «майских» указах президента. — РБК)», — заявил Трубников.

Сейчас это 1,13–1,14% ВВП, то есть примерно 340–360 млрд руб. в год, уточнил он. «Мы надеемся выйти на 700 млрд руб. в год к 2025 году», — пояснил Трубников.

По словам замминистра, деньги, в частности, пойдут на организацию научных исследований, кадры, формирование международного сотрудничества.

В конце ноября министр образования и науки Ольга Васильева сообщила, что ​​студенческие стипендии с 1 сентября 2018 года повысят на 4%. Средства на это заложены в федеральном бюджете. По ее словам, стипендиальный фонд в новом году вырастет на 3,7 млрд руб.