Орешкин связал рост пенсий с повышением пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста может стать условием для роста пенсий россиян, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью «Газете.ру​».

Орешкин признал, что повышение пенсионного возраста — «довольно непростое решение, которое всё общество должно принять». Альтернативой высокому пенсионному возрасту и высоким пенсиям министр назвал «более низкий уровень пенсионного возраста и одновременно более низкий уровень пенсий и качества здравоохранения для людей старшего возраста».

«Повышение пенсионного возраста может стать источником ресурсов для более высокого уровня пенсий, для более качественного здравоохранения, особенно для людей старшего возраста, для более глубокого финансирования сферы соцобслуживания», — сказал министр.

В ответ на вопрос о том, стоит ли проводить референдум по поводу повышения пенсионного возраста, Орешкин ответил, что в России есть политики, которым доверяют люди. «Через это доверие и будет делегироваться вопрос принятия такого серьезного решения», — заключил он.

​В июне 2017 года на вопрос о возможном повышении пенсионного возраста президент Владимир Путин ответил, что к этому надо относиться «очень аккуратно». В то же время глава государства подтвердил, что «вопрос обсуждается».

В октябре «Ведомости» сообщили о рассмотрении в Минтруде проекта повышения минимального трудового стажа, дающего право на получение пенсии «по старости». Этот проект источники издания объяснили необходимостью затянуть пенсионную реформу, чтобы сразу не переходить к непопулярному повышению самого пенсионного возраста. Позднее Минтруд опроверг информацию о подобных инициативах.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин 15 ноября в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что в Пенсионном фонде наблюдается дефицит средств и закрыть «дыру» невозможно даже за счет повышения налогов. Кудрин заявил, что для поддержания пенсионных выплат придется пожертвовать инвестициями в образование, медицину, строительство дорог. В Пенсионном фонде (ПФР) опровергли слова Кудрина и заверили пенсионеров, что средства на выплаты есть.