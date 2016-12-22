В Хабаровске арестовали готовивших нападение на районную администрацию

Центральный районный суд Хабаровска арестовал четырех молодых людей, которые подозреваются в подготовке нападения на администрацию одного из районов города, а также на три торговые точки. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в суде.

«Суд накануне избрал в отношении четверых подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 3 февраля 2018 года», — уточнили в суде.

Подозреваемые — трое жителей Хабаровска, в том числе двое студентов, и житель Еврейской автономной области, всем им по 18-20 лет, пишет агентство. Они были задержаны 4 декабря. По версии следствия, организованная группа была создана в августе 2017 года, ее члены намеревались совершать нападения на людей с неславянской внешностью.

Для подготовки атак они изучали взрывчатые вещества и тренировались в стрельбе из травматического и пневматического оружия. Свои тренировки они проводили в заброшенных зданиях Хабаровска, где также практиковались в применении бутылок с зажигательной смесью, считают следователи.

Члены группы также разработали собственный флаг. По информации следствия, они хотели привлечь внимание к своим действиям, в связи с чем планировали на месте каждого преступления оставлять отличительный знак. Объектами для атак группа избрала администрацию одного из районов города и торговые точки.