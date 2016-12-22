В Хабаровске задержали готовивших нападение на администрацию экстремистов

В Хабаровске правоохранительным органам удалось задержать группу националистов, готовивших нападение на здание районной администрации. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, организованная группа была создана в августе 2017 года. В нее входили четыре человека, в том числе двое студентов. Своей целью они поставили атаки на лиц неславянской внешности.

Для подготовки атак участники группы изучали взрывчатые вещества и тренировались в стрельбе из пневматического и травматического оружия. Свои тренировки они проводили в заброшенных зданиях города, в том числе с использованием бутылок с зажигательной смесью. Для группы был даже разработан свой собственный флаг. Экстремисты планировали привлечь внимание к своим действиям, в связи с чем намеревались на месте каждого преступления оставлять свой отличительный знак. Объектами для атаки они избрали администрацию одного из районов города, а также торговые точки.

Реализовать свои планы экстремисты не успели. Участники группы были задержаны. Меру их пресечения должен определить суд. Против них возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), ч.2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

В апреле в Хабаровске было совершено нападение на здание регионального управления ФСБ. Его исполнителем стал 18-летний представитель националистической группировки, который украл пистолет и карабин «Сайга» в стрелковом клубе. Он проник в здание и открыл огонь по присутствовавшим, после чего забрал у убитого сотрудника автомат и продолжил вести огонь из него.

В результате нападения погибли три человека, включая нападавшего, еще один был ранен. Как установило следствие, нападавший, Антон Конев, был связан с неонацисткой группировкой.