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СМИ узнали о фиксации момента аварии разгонного блока «Союз-2.1б»
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СМИ узнали о фиксации момента аварии разгонного блока «Союз-2.1б»
Общество, 03:32
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СМИ узнали о фиксации момента аварии разгонного блока «Союз-2.1б»

Минобороны зафиксировало момент падения разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками, которые ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была доставить на земную орбиту, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Роскосмосе.

По его словам, эту информацию военные передали в госкорпорацию. «Системой было зафиксировано нештатное резкое изменение траектории разгонного блока. Информация используется для расследования случившегося», — сказал собеседник издания.

Как отмечает газета, лазерно-радиолокационный комплекс распознавания космических объектов «Крона» недавно был введен в строй на Дальнем Востоке. В момент аварии разгонный блок был вне зоны досягаемости наземных телеметрических станций «Роскосмоса», но инцидент зафиксировала военная система, пишут «Известия».

В свою очередь источники газеты в Минобороны рассказали, что это было первое «боевое» испытание нового элемента российской системы контроля космического пространства. «Система «Крона» прошла проверку, была подтверждена ее способность обнаруживать объекты на нестандартных орбитах», — отметил собеседник издания в ведомстве.

В компании «РТИ Система», которая изготавливает оборудование для комплекса «Крона» газете пояснили, что в сейчас эта система состоит из двух «узлов». Один из них находится на Кавказе, а второй — на Дальнем Востоке, его ввели в эксплуатацию недавно, отметили в компании.

Теги: Минобороны , «Союз-2.1б» , "Фрегат"
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